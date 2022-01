Fórmula 1, Pierre Gasly: “acredito em mim mesmo” | AutoSport

Pierre Gasly foi um dos pilotos em evidência durante a época de 2021. Não repetiu a vitória de 2020, mas no panorama geral, os resultados foram mais consistentes.

Em entrevista à publicação Auto Motor und Sport, Gasly diz que ainda tem a vontade de lutar pelo campeonato do mundo. “A minha vontade de lutar pelo campeonato do mundo é muito forte. Estou na Fórmula 1 para lutar pelo topo. Isso motiva-me a continuar a melhorar. Não vou mentir. É difícil conseguir uma temporada como esta”.

Gasly manter-se-á na AlphaTauri e não tem ainda lugar na Red Bull. Sobre este tema, o piloto afirmou que é dececionante não ter o reconhecimento e a recompensa depois de uma época como a de 2021. “Quando me comparo com aqueles que tiveram a oportunidade de ocupar um lugar na Red Bull, é dececionante. Com base nos números e resultados, tive um desempenho melhor do que qualquer outro na equipa. No final do dia, porém, não recebo o reconhecimento e a recompensa por isso. É difícil engolir. Isso, é claro, é dececionante. Eu sei o que quero alcançar neste desporto. Eu quero lutar pelo topo. Isso não mudou. Não será no próximo ano [2022]. Mas isso não significa que se não for em 2022 isso não acontecerá em 2023. Eu continuo a todo o gás e acredito em mim mesmo. Espero que o carro da AlphaTauri seja tão bom quanto nesta temporada, apesar das mudanças nos regulamentos”.

O piloto francês abordou ainda a sua situação contratual e diz que não está muito preocupado com o que acontece no futuro. “Haverá oportunidades. Tudo acontece muito rapidamente na Fórmula 1. Eu não estou muito preocupado. Existem oportunidades. Veremos quando for a hora certa. No momento estou concentrado em cada fim de semana de corrida, no meu desempenho”.