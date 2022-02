Fórmula 1, Piero Ferrari: novo regulamento “é como no ‘MasterChef’” | AutoSport

A Ferrari está a ser apontada como uma equipa candidata a uma boa época em 2022. Isso acontece porque a unidade motriz italiana deu sinais muito positivos no final da época passada, depois da equipa antecipar as atualizações que seriam apenas incluídas este ano. Falta saber se a equipa interpretou da melhor forma o novo regulamento técnico e apresenta, dentro dos parâmetros altamente controlados, um monolugar rápido.

No entanto, Piero Ferrari expressou sua opinião sobre o novo regulamento. O filho de Enzo Ferrari não está muito convencido do resultado das profundas alterações regulamentares da FIA e da Fórmula 1.

“Para os amigos que me pedem para explicar o que muda no regulamento, digo que é como no ‘MasterChef’, deram-nos os ingredientes e depois há alguém que cozinha um prato delicioso e alguém um prato menos delicioso . As regras não foram modificadas, foram reescritas. Eu li-o mas realmente custou-me a entender”, disse Ferrari em declarações ao ‘La Gazzetta dello Sport’.

Piero Ferrari já viu o novo carro, mas prefere não revelar nenhum pormenor. “Vi a maquete no túnel de vento. O que me chamou a atenção? Vamos aguardar pelo dia 17”, terminou o italiano.