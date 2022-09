Fórmula 1: Petronas mantém parceria com Mercedes | AutoSport

A Mercedes anunciou que prolongou o contrato de parceria com a Petronas, num acordo plurianual. O novo contrato levará a parceria além de 2026, a temporada de Fórmula 1 em que entrarão em vigor os novos regulamentos das unidades motrizes.

A Petronas tem sido o patrocinador principal da Mercedes desde 2010 e irá desenvolver o combustível sustentável da equipa de Brackley, requisito para 2026.

“Hoje estamos a fazer algo invulgar. Anunciar uma parceria que começará dentro de quatro anos”, disse Toto Wolff. “Isto envia uma mensagem importante: a nossa equipa e a Petronas já não são apenas parceiros, somos uma família, e seremos uma equipa por muitos mais anos. A partir de 2026, o combustível sustentável estará no centro do desempenho da F1 – e isto dá-nos uma oportunidade fantástica de demonstrar a nossa capacidade neste domínio, tanto através da unidade motriz como das ‘Fluid Technology Solutions’ da Petronas”.