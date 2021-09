Fórmula 1: Peso dos monolugares de 2022 ainda em discussão | AutoSport

Os novos carros de 2022, com o novo regulamento em vigor na altura, deverão ter um limite de peso mínimo de 790 kg, 100 kg mais que no início da era híbrida e 38 kg de diferença entre os carros atuais e os da próxima geração. No entanto, as equipas levantaram algumas questões ao Technical Advisory Group da FIA sobre o possível aumento do limite. As equipas temem que para chegar aos 790 kg, tenham que utilizar materiais mais leves e mais caros.

“Ultimamente, o maior ponto de discussão,onde todas as equipas têm uma opinião clara, é o peso mínimo”, disse Jan Monchaux, diretor técnico da Alfa Romeo ao Racefans.net. “Pensamos que mais um par de quilos certamente ajudaria, mas também ajudaria a poupar nos custos. Uma coisa é atingir um objetivo, mas a dada altura torna-se muito, muito caro”.

“Com toda a mudança no regulamento e o desafio de pneus maiores, jantes maiores, discos de travão maiores, o peso é claramente um grande, grande tema para todas as equipas. Ainda está a ser discutido no TAG com a FIA porque aumentamos em mais de 40 quilos e isso vai ser extremamente desafiante. Portanto, isso é certamente um grande fator para nós”, explicou o responsável da Alfa Romeo.