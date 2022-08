Fórmula 1: Perda da vantagem inicial da Alfa Romeo sobre outras equipas era expectável | AutoSport

A Alfa Romeo teve um início forte nesta temporada da Fórmula 1, mas foi perdendo algum “gás” até à paragem do verão, assim como perdeu alguma vantagem sobre os seus adversários, mas foi algo que os responsáveis da estrutura suíça já esperavam que viesse a acontecer conforme as outras equipas fossem atualizando os seus monolugares e principalmente, reduzindo o peso dos carros.

A Alfa Romeo estudou muito bem o regulamento técnico para esta época e apresentou um monolugar com um peso muito perto do mínimo estipulado, quando a maior parte das outras nove equipas tinham um problema nesse particular, o que levou, inclusivamente, a FIA a aumentar o peso mínimo. Com o desenrolar da época e a apresentação dos pacotes de desenvolvimento, as equipas conseguiram reduzir o peso dos seus carros, algo expectável na estrutura suíça, como explicou Xevi Pujolar.

“Penso que provavelmente algumas das equipas e as melhorias que têm vindo a trazer em termos de desempenho aerodinâmico, reduziram o peso”, disse Pujolar. “Do nosso lado, isso foi algo com que ficámos felizes no início da época, e algumas das equipas do meio do pelotão ou mesmo das equipas de topo tiveram que encontrar soluções. Fomos bastante fortes no início, porque já tínhamos a vantagem do peso”.

Com essa vantagem mais diluída, Pujolar ainda acredita que a Alfa Romeo ainda pode discutir posições com os carros da Alpine e McLaren, as duas equipas que lutam pelo quarto posto da classificação do campeonato de construtores, numa altura em que estão a 48 pontos desse lugar.

A equipa prepara-se para apresentar novas soluções nos dois carros da equipa, depois de terem estado à espera dos resultados da atualização no carro de Valtteri Bottas “Agora, para a próxima corrida, já teremos ambos os carros com o mesmo pacote [de desenvolvimento], por isso vamos ser bons”, explicou o engenheiro da equipa.

A Alfa Romeo ocupa a sexta posição na classificação entre os construtores, 44 pontos atrás da McLaren e com 17 pontos de vantagem sobre a Haas.