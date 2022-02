Fórmula 1: “pequenas conversas” entre Lando Norris e outras equipas | AutoSport

Lando Norris continuará até 2025 como piloto da McLaren, o que pode ser visto como uma boa decisão para ambas as partes. O britânico não tem ainda a pressão para vencer o campeonato, pode amadurecer mais e perseguir a sua primeira vitória na Fórmula 1 de uma forma bem diferente de, por exemplo, George Russell, enquanto a estrutura garante também constrói as bases para regressar ao topo da disciplina.

Depois de 2021, Norris tem mercado junto de outras equipas, tendo o piloto revelado, após o anúncio da renovação com a McLaren, que “houve pequenas conversas aqui e ali. Mas isso foi tudo e não foram longe. Assim que algo surgisse, eu continuaria a falar com o Andreas [Seidl] e a ter uma conversa sobre o que o nosso futuro nos reserva e assim por diante. Houve pequenas coisas, não vale a pena mentir sobre isso, aqui e ali com várias outras equipas, mas nada que fosse longe”.

Norris não quis revelar quais as equipas que tiveram essas “pequenas conversas”, mas afirmou que “provavelmente seriam capazes de adivinhar”.