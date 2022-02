Fórmula 1: patrocínio da Oracle à Red Bull pode chegar aos 500 milhões de dólares | AutoSport

A Oracle e a Red Bull Racing anunciaram uma evolução na sua parceria e a gigante tecnológica passa a patrocinador principal e a equipa a designar-se Oracle Red Bull Racing. Com esta parceria a equipa contará com uma utilização alargada da Oracle Cloud nas suas áreas de operação mais significativas, incluindo estratégia de corrida baseada na análise, desenvolvimento otimizado da unidade motriz, treino de pilotos com Inteligência Artificial. Será crucial para a nova divisão de produção de unidades motrizes da Red Bull que vai começar a trabalhar em breve e produzirá os motores a partir de 2025.

Nenhuma das partes revelou o valor envolvido no negócio, mas a Associated Press (AP) avança que o valor ronda os 500 milhões de dólares, passando a ser um dos negócios comerciais mais lucrativos no desporto. O acordo, segundo a mesma fonte, é de cinco anos, pagando a Oracle cerca de 100 milhões de dólares por ano à equipa de Fórmula 1.

O teto orçamental na Fórmula 1 para 2022 é de 140 milhões de dólares, passando em 2023 a ser de 135 milhões de dólares. A ser verdade este valor avançado pela AP, a parceria é muito vantajosa para a equipa liderado por Christian Horner.