Fórmula 1: Patricio O’Ward impressionado após teste | AutoSport

Patricio O’Ward, piloto da Arrow McLaren SP na IndyCar Series, teve ontem o primeiro contacto com um monolugar de Fórmula 1, depois de ter feito um acordo com Zak Brown para conduzir o McLaren no teste de Abu Dhabi. O piloto ficou bastante impressionado com a capacidade do monolugar nas curvas rápidas.

“Que carro. Fiquei bastante impressionado com o que o carro é capaz de fazer nas curvas rápidas. Estava à espera de algo ridículo, mas isto vai para além de ridículo. Posso falar pelo meu pescoço (risos)… estava a lutar para manter a cabeça no quieta. As minhas limitações para ir para mais depressa com os pneus macios no final, teve mais a ver com não conseguir ver por ia nas curvas rápidas. Era tanta a carga sobre a minha cabeça que não conseguia segurar e olhar na direção certa. Foi mesmo muito fixe e estou contente com aquilo que consegui fazer. Senti-me bem com o carro e consegui ser rápido nalgumas zonas, por certo há coisas que virão com o tempo, ainda me estou a acostumar, mas estou feliz, muito feliz”.

O piloto, que conquistou duas vitórias, cinco pódios e chegou a liderar a classificação da Indycar, tendo ainda lutado tanto pelo título como pela vitória na Indy 500, abordou ainda o tema da aquisição da McLaren da maioria da equipa na competição norte-americana, afirmando que se sente em casa.

“Isto significa que estou a acrescentar ao legado de algo que já é tão especial. Deixa-me orgulhoso por saber que faço parte de um grupo tão grande de pessoas, de uma equipa tão grande. Na McLaren sente-se como se estivesse em casa.”