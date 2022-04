Fórmula 1: Patrão da Ferrari “feliz por voltar a competir ao mais alto nível” | AutoSport

O Presidente do Conselho de Administração da Ferrari, John Elkann, está satisfeito com o início da temporada da equipa de Fórmula 1 e espera que o desempenho das primeiras 3 corridas se mantenha durante todo o ano.

Citado pela publicação italiana La Gazzetta dello Sport durante a reunião de acionistas do construtor italiano, o líder do clã Agnelli manifestou a sua satisfação, mas abordou o resto da época com cautela e pediu concentração à equipa de Fórmula 1.

“Há dois anos atrás dissemos que teríamos de trabalhar arduamente para voltar a ser competitivos e, após duas épocas difíceis, o campeonato de 2022 está a ter um início emocionante. Como todos os nossos fãs em todo o mundo, estou feliz por voltar a competir ao mais alto nível”, disse Elkann.”Sabemos que a época ainda agora começou e na Fórmula 1 estamos sempre rodeados de forte competição. Temos de trabalhar como uma equipa para otimizar todos os aspetos do nosso desempenho. Este é o espírito e a abordagem que eu quero ver em Imola e ao longo da temporada”.

As declarações surgem após 2 vitórias da Scuderia Ferrari em três corridas já realizadas na temporada de 2022 do campeonato do mundo de Fórmula 1. A equipa italiana ocupa o primeiro posto da competição dedicada aos construtores, com mais 39 pontos que a Red Bull, segunda classificada, e o piloto monegasco da equipa, Charles Leclerc lidera a classificação geral de pilotos com 71 pontos e o seu companheiro de equipa, Carlos Sainz é terceiro, com 33 pontos.