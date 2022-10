Fórmula 1: Pato O’Ward e Alex Palou voltam aos comandos do McLaren MCL35M | AutoSport

Alex Palou e Pato O’Ward estarão de novo aos comandos do monolugar da McLaren de 2022, o MCL35M. Os dois pilotos da Indycar estarão em testes na Áustria no final da semana dando continuidade ao programa da equipa com carros de anos anteriores.

Enquanto a equipa está focada no Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 e na sua luta com a Alpine pelo quarto posto da classificação do campeonato do mundo de construtores, os dois pilotos da Indycar estarão na Áustria.