Fórmula 1: Pat Symonds e Ross Brawn cessam funções em 2022 | AutoSport

Não era expectável, mas duas das maiores figuras da Fórmula 1, envolvidos diretamente na alteração regulamentar de 2022, vão cessar funções no próximo ano, segundo o que avança o Motorsport.com. Ross Brawn, de 67 anos, e Pat Symonds, de 68 vão abandonar a Fórmula 1.

Symonds foi trazido por Brawn, poucos meses depois de também ter sido nomeado diretor desportivo da Fórmula 1 sob administração da Liberty Media, para liderar o departamento técnico e desenhar as alterações regulamentares, que deram origem à nova geração de monolugares que veremos em pista no próximo ano. Para além disso, os dois também têm planeado as mudanças de unidades motrizes de 2026, que deverá ser aprovada por todas as partes.

Brawn e Symonds vão deixar a F1 numa altura em que grande parte da equipa de engenheiros que trabalhou sob supervisão deste último, passarão a ser funcionários da FIA.