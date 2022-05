Fórmula 1, Pat Fry (Alpine): “temos de prestar atenção aos custos em tudo o que fazemos” | AutoSport

A Alpine apresentou um dos maiores pacotes de atualizações no GP de Espanha, mas desde a primeira corrida tem vindo a trazer pequenos desenvolvimentos ao A522. Segundo o Auto Motor und Sport, a Alpine está perto de atingir o limite de orçamento permitido e quer continuar a melhorar o seu monolugar tendo em atenção os gastos.

A equipa francesa tem menos funcionários que as 3 maiores equipas e têm mais tempo permitido no túnel de vento, podendo gastar mais em desenvolvimento, “no entanto, temos de prestar atenção aos custos em tudo o que fazemos”, realçou o diretor técnico Pat Fry à publicação alemã.

Por isso, planearam apostar no trabalho de desenvolvimento do fundo do A522, trazendo mais benefícios e tornando-se mais barato. “A asa dianteira é a peça mais cara. Se substituirmos a asa inteira, gastamos até 100.000 Euros. Pensamos duas vezes se uma atualização vale a pena. Se um novo perfil numa parte do chão traz mais benefícios, decidimos pelo fundo”, disse Fry.

A equipa apostou num fundo mais rígido e mais pesado, antes de mais a pensar na segurança, mas acabaram por sofrer menos de ‘porpoising’ que alguns adversários. Agora a equipa quer reduzir o peso e a próxima atualização deverá retirar pelo menos dois quilos.

Um dos pontos que a Alpine quer melhorar, é a gestão dos pneus e conseguirem um melhor ritmo de corrida. “Tem a ver com a configuração e gestão de pneus”, explicou Fry à mesma fonte. “Fizemos algumas experiências em Miami e obtivemos respostas interessantes”, concluiu o engenheiro.