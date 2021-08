Fórmula 1: Parabólica de Monza terá o nome de Michele Alboreto | AutoSport

O Autódromo de Monza anunciou que a famosa última curva do trçado, a Parabolica, receberá o nome de Michele Alboreto em honra do piloto italiano que faleceu há 20 anos.

Cerca de um mês antes do GP de Itália, que se realizará em Monza, Alboreto é homenageado pelo Automobile Club d’Italia, que foi unânime em alterar o nome ada mítica curva do traçado. Faz em 2021, 20 anos que Alboreto faleceu durante um teste em Lausitzring. Será realizada uma pequena cerimónia no sábado do fim de semana do GP de Itália, com a presença da esposa do piloto e outros membros da família, para além de Angelo Sticchi Damiani, presidente do clube automóvel e o CEO da F1, Stefano Domenicali.

Michele Alboreto competiu durante 14 épocas na F1, conseguindo 5 vitórias em 194 Grandes Prémios. O melhor ano durante a sua carreira na F1, foi em 1985 quando ficou no segundo posto da classificação geral, atrás do campeão Alain Prost. Correu pela Tyrrel, Minardi, Footwork, Lola, Arrows e pela Ferrari, onde conquistou 3 das 5 vitórias. Em 1997 venceu as 24h de Le Mans pela Joest Racing aos comandos de um Porsche WSC-95 e ainda competiu no DTM e na IndyCar.