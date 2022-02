Fórmula 1, Otmar Szafnauer: “trago o meu espirito de liderança colaborativo” | AutoSport

O evento de apresentação do Alpine A522 foi a primeira aparição pública de Otmar Szafnauer como chefe de equipa da estrutura francesa, depois de deixar a Aston Martin no inicio do ano. Ao lado de Luca de Meo, CEO do grupo Renault, e Laurent Rossi, CEO da Alpine, Szafnauer afirmou acreditar no trabalho de equipa para atingir o sucesso da equipa.

“Trago o meu espírito de liderança colaborativo. Ouvi o Luca [de Meo] dizer que é preciso que a ‘cola’ que nos mantém juntos é muito importante. Eu também acho que a ‘cola’ que nos mantém apontados na mesma direção é a chave”, começou por dizer o chefe de equipa da Alpine. “Acredito firmemente na paixão, no trabalho de equipa e no respeito pelo indivíduo. Temos de ser apaixonados pelo que fazemos, qualquer que seja a tarefa. “A chave do sucesso de uma equipa de alto desempenho é, e sempre será, o trabalho de equipa. Controlaremos o que somos capazes de controlar, desfrutaremos da nossa viagem, e desfrutaremos das corridas porque é isso que estamos aqui para fazer”.

Szafnauer disse ainda que sabe que “com esta paixão e trabalho de equipa, o sucesso virá”.