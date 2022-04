Fórmula 1, Otmar Szafnauer: “temos de trabalhar no ritmo de corrida” | AutoSport

O Alpine A522 mostrou novamente ter um bom ritmo de qualificação, afirmou Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine, no GP de Emilia Romagna, a primeira prova dos franceses em 2022 sem pontuar. Laurent Rossi, o CEO da Alpine, avisou ainda no domingo que o “fim de semana foi uma desilusão” e que terminar um GP sem pontos não podia voltar a acontecer este ano.

Para Szafnauer, “a boa notícia é que o carro é rápido”, disse ao Motorsport.com. “Só temos de trabalhar um pouco no ritmo de corrida. A má notícia é que tivemos Esteban [Ocon] no no fundo do pelotão com uma questão na caixa de velocidades. E depois, a partir do 19º lugar, foi bom ter terminado em 11º, mas Fernando [Alonso] foi frustrantemente rápido o suficiente para ser quinto e não voltou a pontuar”, disse o responsável, recordando o abandono de Fernando Alonso por danos no flanco direito.

Otmar Szafnauer acrescentou ainda que os dois pilotos sentiram “graining” (degradação que afeta a parte externa dos pneus, principalmente os dianteiros) durante a sprint, mas não sentiram tanto com os pneus intermédios.

“Tivemos menos, porque aprendemos com a sprint. Esteban foi o único que fez a corrida até final, mas não tivemos a mesma quantidade de ‘graining’ que tivemos na sprint, e especialmente com os intermédios parecia que tínhamos feito um trabalho melhor do que os adversários. Se tivéssemos ficado com intermédios, penso que ele teria ultrapassado alguns dos carros à sua frente, pois estava a apanhá-los”, concluiu Szafnauer.