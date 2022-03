Fórmula 1: Otmar Szafnauer tem dúvidas sobre colaboração entre equipas | AutoSport

Depois do controverso episódio do “Mercedes cor de rosa” da Racing Point em 2020, a FIA e a Fórmula quiseram prevenir que as equipas voltassem a ter uma colaboração tão estreita como aconteceu entre aquela equipa e a estrutura de Brackley. No entanto, há no paddock quem pense que poderão existir algumas “imitações”. Aliás, ainda antes da corrida de domingo, apelidaram o Haas VF-22 de “Ferrari branco”.

Em declarações à publicação The Race, Otmar Szafnauer, que era o responsável da Racing Point em 2020, levantou as suas dúvidas em relação a algumas soluções iguais em carros de equipas diferentes.

“Já vi soluções num par de carros e fico a pensar ‘como raio é que duas equipas independentes chegaram à mesma conclusão?’ E eu não sei como responder, mas penso que um pelotão mais equilibrado dentro da Fórmula 1 é importante. Temos de trabalhar com a FIA para resolver isso. Porque, como eu disse, vocês, de fora, também podem ver e pensar, ‘como é que estas duas equipas conseguem chegar a essa solução de forma independente?’ Especialmente quando há mudanças nas regras. Ninguém sabe quais vão ser as soluções até as vermos. Então, como é que as arranjaram?”.

O agora chefe de equipa da Alpine não identificou nenhuma equipa que tenha levantado dúvidas.