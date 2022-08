Fórmula 1: Otmar Szafnauer não está preocupado em continuar a trabalhar com Alonso | AutoSport

Fernando Alonso parece ter apanhado a Alpine de surpresa quando anunciou a sua saída da equipa francesa no final desta época para dar um novo rumo à sua carreira na Fórmula 1 na Aston Martin. Faltando ainda nove Grandes Prémios para o espanhol de despedir da equipa, Otmar Szafnauer acredita que o piloto é profissional e vai continuar a com o mesmo desempenho da primeira metade da época, olhando para o resto do ano sem preocupações nesse particular.

“Não tenho absolutamente nenhuma preocupação com o resto da temporada”, disse Szafnauer. “Os nossos objetivos são bastante claros. Queremos terminar pelo menos em quarto lugar no campeonato dos construtores. Penso que o terceiro [lugar] é um passo demasiado longe”.

Para além de não ter preocupações com o desempenho do piloto espanhol, Szafnauer explicou que a Alpine vai continuar a apresentar melhorias no seu carro, tentando consolidar o quarto lugar da classificação entre os construtores.

“Quero fazer absolutamente o melhor que pudermos. E especialmente este ano, as nossas atualizações vão chegar brevemente. Vamos ter outra atualização em Spa, e continuaremos a desenvolver o carro até ao final do ano. E Fernando também compreende isso e vai trabalhar arduamente, tal como Esteban [Ocon], para maximizar o desempenho da equipa. Não tenho dúvidas quanto a isso”, concluiu o chefe de equipa da Alpine.