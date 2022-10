Fórmula 1: Otmar Szafnauer espera que Ocon e Gasly trabalhem bem juntos | AutoSport

A relação entre os dois pilotos franceses que farão dupla na Alpine em 2023, Pierre Gasly e Esteban Ocon, já foi muito próxima, mas desde que entraram no pelotão da Fórmula 1 os dois compatriotas afastaram-se e surgiram algumas dúvidas, quando o nome do atual piloto da AlphaTauri começou a ser falado para o lugar deixado vago por Fernando Alonso, que ambos conseguissem trabalhar em conjunto.

No entanto, o chefe de equipa da Alpine explicou, após a confirmação oficial da entrada de Pierre Gasly na equipa em 2023, que Esteban Ocon foi questionado sobre a opção em contratar o seu compatriota e salientou que os pilotos vão trabalhar bem, e quem sabe, até reatar a relação de amizade.

“Tomamos uma decisão informada”, disse Szafnauer ao Motorsport.com. “E isso significa falar previamente com toda a equipa, incluindo Esteban, para garantir que, se tomarmos uma decisão, é um desporto de equipa e temos de ser capazes de trabalhar em conjunto e otimizar o que temos”.

O responsável da equipa comparou os dois pilotos que terá ao dispor da equipa em 2023, afirmando que os dois pilotos “não têm qualquer problema por começarmos a trabalhar juntos. E espero que a amizade seja reatada, foram amigos a certa altura. Mas, de uma perspetiva profissional, ambos estão muito felizes por trabalharem um com o outro. Conhecem-se há muito tempo, e já correram juntos. Têm a mesma experiência, são ambos muito rápidos, ambos ambiciosos, por isso penso que vão trabalhar bem juntos”.

Otmar Szafnauer não entrou em pormenores sobre o acordo com a Red Bull que permitiu contratar Pierre Gasly em 2023 e não esperar pelo ano seguinte, quando o piloto estaria sem qualquer contrato com aquela estrutura, mas deixou claro porque foi ele o escolhido para substituir Alonso.

“Tornou-se bastante evidente para nós que, como eu disse antes, é jovem, tem experiência e velocidade, e isso é difícil de encontrar nos pilotos que ainda estão no pelotão da F1. Mesmo os outros dois que mencionaram [Alonso e Oscar Piastri] não tinham isso. Portanto, temos a sorte de assegurar Pierre, e estamos ansiosos por trabalhar com ele”, concluiu.