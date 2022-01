Fórmula 1: Otmar Szafnauer deixa a Aston Martin | AutoSport

Otmar Szafnauer saiu da Aston Martin, tendo sido já sido oficializado pela equipa. Ainda não foi anunciado um substituto para desempenhar as funções de Szafnauer e a estrutura adianta que “o foco está atualmente na preparação do carro mais competitivo possível para o início da temporada 2022”.

O nome de Szafnauer apareceu ligado várias vezes à Alpine e à reestruturação que estaria em planeamento na equipa francesa, mas recentemente Laurent Rossi e Luca de Meo apelidaram de rumores e o próprio Szafnauer, no passado mês de novembro negou a mudança de equipa. Na conta de Instagram, Szafnauer escreveu que “o pessoal de comunicação da equipa de Fórmula 1 da Aston Martin Cognizant emitiu corretamente, uma declaração no sentido de que os rumores que me ligam à equipa Alpine F1 são meramente ‘conjecturas especulativas’ e que, por isso, não comentariam mais. Contudo, uma vez que os rumores foram sensacionalizados em certos websites, criando uma espiral de desinformação, tomei a decisão de confirmar proativamente que os rumores são pura especulação mediática e não se baseiam em factos”.

Ainda sem ter sido confirmado o novo desafio de Otmar Szafnauer, o caminho pode estar limpo para uma mudança para Enstone, a fábrica da Alpine.

Comunicado da Aston Martin na íntegra:

“A Aston Martin Cognizant Formula One anuncia a partida de Otmar Szafnauer

Otmar Szafnauer deixou a companhia e o seu papel na Aston Martin Cognizant Formula One. A equipa será gerida dentro da estrutura de liderança até que seja nomeado um substituto. Gostaríamos de agradecer pelo serviço prestado à equipa nos últimos 12 anos e desejar-lhe felicidades para o futuro, uma vez que sem dúvida assumirá novos desafios.

Felizmente, somos liderados e geridos por um grupo forte de indivíduos, e sentimo-nos à vontade para esperar um pouco de tempo antes de anunciar uma nova estrutura de equipa.

O foco da equipa está atualmente na preparação do carro mais competitivo possível para o início da temporada de 2022.”