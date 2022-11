Fórmula 1: Oscar Piastri pode ter testado com a McLaren | AutoSport

Oscar Piastri protagonizou um dos episódios da época de Fórmula 1 sem ainda ter realizado qualquer corrida no mundial. O piloto australiano seria a escolha da Alpine para substituir Fernando Alonso, mas tinha um acordo, que se veio a comprovar ser o único válido, com a McLaren para ser piloto da equipa de Woking em 2023. Resolvido o assunto através de uma decisão da FIA (FIA Contract Recognition Office), Piastri teria que cumprir o contrato deste ano até ao fim e depois ficaria livre para pilotar o monolugar da McLaren, mas segundo a publicação francesa AUTOhebdo o piloto testou com os britânicos no circuito de Paul Ricard.

A mesma fonte adianta que Oscar Piastri esteve quarta e quinta-feira num teste privado da McLaren com um fato da equipa sem qualquer referência a patrocinadores da estrutura. Pode significar que a Alpine terá libertado o piloto mais cedo? Contactada a equipa francesa pela publicação, não houve qualquer resposta sobre este tema.