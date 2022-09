Fórmula 1, Oscar Piastri: “estou ansioso por trabalhar ao lado do Lando” | AutoSport

Depois de terminar toda a situação polémica entre Alpine, Oscar Piastri e McLaren, o jovem piloto australiano diz estar “grato” pela contratação da equipa de Woking e garante estar “ansioso” e “trabalhar arduamente” ao lado de Lando Norris na próxima época.

“Estou extremamente entusiasmado por fazer a minha estreia na F1 com uma equipa tão conceituada como a McLaren e estou muito grato pela oportunidade que me foi oferecida”, afirmou Piastri. “A equipa tem uma longa tradição de dar uma oportunidade aos jovens talentos, e estou ansioso por trabalhar arduamente ao lado do Lando para levar a equipa para a frente da grelha. Estou concentrado em preparar a minha estreia na F1 em 2023 e em iniciar a minha carreira na F1 com a [cor] papaia”.

Oscar Piastri chega à Fórmula 1 depois de ter vencido os títulos nos campeonatos FIA de Fórmula 3 e Fórmula 2 consecutivamente, depois de ter vencido a Fórmula Renault Eurocup em 2019. Foi piloto da academia Alpine e ainda é piloto de reserva da equipa francesa.