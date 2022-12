Fórmula 1: Oscar Piastri escolhe o número 81 | AutoSport

Depois de Logan Sargeant o ter feito na semana passada, Oscar Piastri divulgou a sua escolha para o número no seu carro na Fórmula 1. O campeão da Fórmula 2 em 2021 e novo “recruta” da McLaren escolheu o número 81, depois de ter testado em Abu Dhabi com o 28 pintado no monolugar da equipa de Woking.

O piloto em quem a McLaren deposita grandes esperanças assegurou no episódio do podcast do GP da Austrália, ‘In the fast lane’, que “oitenta e um era o número que eu tinha no karting”. O jovem começou por correr com o número 11 no seu karting, porque “a loja de karts a que fui só tinha números 1 em stock, e tinha de ser um número de um ou dois algarismos. Obviamente, não podia ser o número um, por isso fui na verdade o número 11 nas minhas primeiras corridas”. No entanto, explicou Piastri, numa das suas corridas “alguém já estava inscrito com o número 11. Não sei o que me inspirou a escolher o 81, mas mudei o primeiro um pelo número oito, e fiquei com esse desde então”.

O segundo estreante da Fórmula para a próxima temporada, Logan Sargeant decidiu começar a sua carreira na classe rainha do automobilismo com o número 2.