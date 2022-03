Fórmula 1: Oscar Piastri é a prova que “o sistema não funciona”, diz Will Power | AutoSport

O piloto da Penske na IndyCar Will Power é da opinião que a falta de lugar como piloto principal para Oscar Piastri na Fórmula 1 – será piloto de reserva da Alpine em 2022 – indica que algo está errado na estrutura da competição e na ascensão de jovens pilotos à categoria rainha do automobilismo.

“Oscar Piastri mereceu certamente estar na Fórmula 1 este ano, tendo ganho títulos consecutivos na Fórmula 3, depois na Fórmula 2 no primeiro ano, como estreante”, disse o piloto australiano em conferência de imprensa da IndyCar em St. Petersburg. “Não estar na Fórmula 1… para mim o sistema não funciona. Porquê? Porque gastam todo o dinheiro para correr na F2 e ganhar o campeonato no primeiro ano – e o orçamento para isso tem de ser de 2 milhões de euros ou algo do género – e não conseguir um lugar na Fórmula 1? Acho que ele merece estar na Fórmula 1. Ele deveria estar na Fórmula 1. Posso compreender porque é que ele não gostaria de vir para a IndyCar, porque trabalhou toda a sua carreira para a Fórmula 1. Devo dizer que fiquei um pouco desapontado por não ter conseguido um lugar”.

O compatriota de Piastri, que chegou a testar pela equipa Minardi, foi mais longe nas críticas. “Vamos ver o que acontece. É uma farsa total se não acabar na Fórmula 1 no próximo ano, porque senão provavelmente, nunca acabará na Fórmula 1, o que é uma vergonha”.