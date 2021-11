Fórmula 1: Oscar Piastri apoia Guanyu Zhou | AutoSport

Guanyu Zhou e Oscar Piastri ainda lutam pelo título no campeonato da FIA de Fórmula 2, mas estiveram também a competir pelo mesmo lugar na Fórmula 1 para 2022. Os dois foram os mais fortes candidatos à posição de piloto principal na Alfa Romeo. Piatri tem vantagem na F2, mas Zhou ficou com o lugar na equipa de F1.

A escolha do piloto chinês, que será o primeiro daquela nacionalidade na F1, foi bastante criticada nas redes sociais. Piastri, em declarações ao Motorsport.com, defendeu o colega de profissão e antigo companheiro na Academia Alpine, afirmando que Zhou merece o lugar.

“Obviamente ele tem lidado com um pouco de negatividade nas redes sociais e outras coisas, e penso que a maior parte é bastante injusta, para ser honesto. Muito bem, todos sabemos que ele está a trazer algum apoio financeiro, mas ele não está a fazer uma má época”, admitiu Piastri. “É segundo no campeonato, tem o mesmo número de vitórias que eu, liderou o campeonato durante a primeira parte do ano. Certamente não ia entrar [na F1] sem nenhum resultado. Penso que vai ser duro para ele contra Valtteri. Penso que Valtteri será um companheiro de equipa muito forte, mas estou entusiasmado para o ver e penso que vai fazer um bom trabalho”.A ida de Zhou para a Alfa Romeo até pode ser benéfica para Piastri, que manteve a ligação à Alpine e pode num futuro próximo ser piloto principal daquela equipa, sem necessidade de grandes apoios financeiros. “Penso que numa grande equipa como a Alpine, que é também um construtor de motores, gostaria de esperar que o lado financeiro não fosse tanto um grande fator. Por isso, indo para a frente, não sei qual papel irei desempenhar, mas acho que é bom, de certa forma, ter Zhou fora de cena”.