Fórmula 1: os primeiros tempos do terceiro dia de testes | AutoSport

Ainda é muito cedo, mas os primeiros tempos por volta começam a ser registados, com Charles Leclerc no topo da tabela. Os tempo do monegasco está muito aquém do que conseguiu ontem, mas a pista está com uma temperatura baixa e ainda são as primeiras voltas da manhã.

Leclerc, Ferrari, 1:23.589s, C2 Russell, Mercedes, 1:24.592, C2 Gasly, AlphaTauri, 1:32.174, C4 Norris, McLaren, 1:48.115s, C3 Vettel, Aston Martin, 1:57.597s, C2