Fórmula 1: Os planos das equipas para o teste pós-temporada | AutoSport

Depois do último monolugar passar pela linha de meta, termina oficialmente a época de 2022 da Fórmula 1, mas depois de celebrar o que houver para celebrar e acabarem as despedidas, as equipas voltam ao trabalho em pista para um teste antes de regressarem às suas fábricas. Vão testar os novos pneus da Pirelli para 2023 e muitas das equipas aproveitam para colocar pilotos jovens aos comandos dos atuais carros, além de alguns pilotos começarem a ambientar-se às novas equipas.

A Red Bull ainda não confirmou os seus planos para o teste da pós-temporada, no entanto, Liam Lawson irá conduzir o RB18 de Max Verstappen no treino livre 1 do Grande Prémio de Abu Dhabi, sendo por isso normal que o neozelandês possa também estar ao serviço nesse teste, além de um dos pilotos principais.

Já a Mercedes confirmou a presença do piloto júnior Frederik Vesti no primeiro dia, 22 de novembro, mas ainda não foram confirmados quaisquer detalhes relativos ao seu programa do teste de pneus. Também indefinidos estão os pilotos na Ferrari, podendo recair sobre Robert Shwartzman essa tarefa.

A McLaren confirmou recentemente que Oscar Piastri estará ao volante do MCL36 no teste de Abu Dhabi, depois de um acordo com a Alpine para “libertar” o piloto australiano mais cedo do seu contrato com a equipa francesa. Pato O’Ward, que vai realizar o treino livre na sexta-feira anterior, pode também entrar nestas contas.

Fernando Alonso, de saída da Alpine, vai assumir o AMR22 de Sebastian Vettel para a manhã do dia de abertura do teste de Abu Dhabi, com Lance Stroll durante a tarde. O novo piloto da estrutura, Felipe Drugovich cumprirá as suas obrigações de piloto estreante.

Na Alpine, Otmar Szafnauer confirmou que Pierre Gasly fará a sua estreia com a equipa, ao assumir o lugar de Alonso, enquanto Jack Doohan deverá assumir o programa júnior no teste.

Nyck de Vries fará a sua estreia aos comandos de um carro da AlphaTauri, tendo sido confirmado por Franz Tost a presença do piloto neerlandês no teste no traçado de Yas Marina. Os restantes planos da equipa italiana ainda não foram revelados. O mesmo acontece na Alfa Romeo, onde nem sequer foi ainda anunciada a presença do piloto do programa junior Théo Pourchaire, que estará em Abu Dhabi para a ronda final da Fórmula 2.

A Williams planeia centrar-se em Logan Sargeant obtendo pontos suficientes na Superlicença para ser elegível para piloto principal na próxima temporada.

Sendo a única equipa ainda a confirmar o seu alinhamento final de pilotos para 2023, não é surpresa que a Haas, que também ainda não tenha anunciado os seus planos para o teste.