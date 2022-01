Fórmula 1: os números dos pilotos para 2022 | AutoSport

Em 2022 o carro com o número 1 volta à grelha da Fórmula 1. Desde 2014 que o campeão do mundo escolhia o 1 como o seu número (neste caso, Sebastian Vettel), na verdade a única exceção permitida para mudar de número. Max Verstappen deixa então o 33 e troca para o 1, mas existem mais dois números que deixarão de fazer parte do pelotão: o 7 de Kimi Raikkonen e o 99 de Antonio Giovinazzi, que poderão ser escolhidos por pilotos estreantes apenas em 2024. Em sentido inverso, Guanyu Zhou escolheu o 24 e Alex Albon regressa à disciplina com o 23.

Os números dos 20 pilotos de 2022: