Fórmula 1: Os melhores momentos de Alexander Albon | AutoSport

Alex Albon está no meio de uma jogada estranha, com política e muito dinheiro pelo meio, mas que coloca o jovem piloto anglo-tailandês, de 25 anos na rota da F1. Aos comandos do carro da Williams, Albon terá uma segunda oportunidade no Grande Circo, algo que não costuma acontecer a jovens pilotos.

Em duas temporadas na F1, na Toro Rosso e na Red Bull, Albon ingressou em 38 Grandes Prémios com um total de 197 pontos conquistados. Subiu ao pódio por duas vezes, ambas em 2020 pela Red Bull, no GP do Bahrain e no da Toscânia. A melhor posição que conseguiu em qualificação, foi o quarto lugar, repetindo-se por quatro vezes. Liderou o pelotão por uma volta, no GP da Turquia em 2020.

Este ano, divide o seu tempo entre o trabalho de piloto de desenvolvimento e terceiro piloto na Red Bull, com o seu lugar no DTM, onde venceu uma corrida, até agora. O seu trabalho na equipa liderada por Christian Horner foi apreciado publicamente, tanto por Sergio Perez como por Max Verstappen.

Regressa em 2022, com um novo regulamento que levanta muitas dúvidas em relação ao desempenho de cada equipa. Terá de ser rápido a provar que merece a oportunidade, até porque não faltarão dedos apontados mal cometa o primeiro erro.

A F1 produziu uma coletânea com os melhores momentos do piloto na F1 na sua, ainda, breve carreira, que pode ver aqui.