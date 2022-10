Fórmula 1: Os cenários para Max Verstappen ser coroado campeão no GP do Japão | AutoSport

Max Verstappen não fechou as contas da revalidação do título mundial de pilotos de Fórmula 1 em Singapura, levando a decisão para a próxima ronda no mítico circuito de Suzuka, que já foi palco de muitas decisões do campeonato, algumas mais polémicas do que outras. O Grande Prémio do Japão no próximo fim de semana, além de marcar o regresso da prova asiática ao calendário, acolhe sempre uma multidão de fãs extremamente dedicados à disciplina máxima do automobilismo, que podem assistir à conquista do bicampeonato de Verstappen.

Quais são os cenários para que o piloto do carro número 1 possa vencer o campeonato de 2022 no Japão?

Se Verstappen vencer a corrida nipónica com o ponto extra da volta mais rápida, será campeão independentemente de onde terminar o atual segundo classificado Charles Leclerc e o seu companheiro Sergio Pérez. Estes são os únicos que ainda podem adiar a festa a Verstappen, sendo que todos os restantes 17 pilotos estão matematicamente arredados desta discussão. No caso de Verstappen ganhar estabelecer o tempo mais rápido por volta durante a corrida, só assegura o cetro de campeão com Leclerc e Pérez fora das posições de pódio.

Se o neerlandês terminar a corrida no segundo lugar com a volta mais rápida e Leclerc conquistar o quinto posto ou abaixo dessa posição, assim como Pérez terminar em quarto ou abaixo na classificação, é campeão do mundo. Mas se Verstappen terminar nessa posição lugar o ponto extra, só revalida o seu título se os outros dois pilotos terminarem nas mesmas posições do cenário anterior, também sem terem registado a melhor volta.

Pode acontecer que Verstappen tenha um novo fim de semana como o de Singapura e termine fora dos dois primeiros lugares da classificação. Como será nesses casos?

O neerlandês pode terminar no lugar mais baixo do pódio e ser campeão em Suzuka, se Leclerc terminar fora dos seis primeiros ou seja sexto sem o ponto extra, enquanto Pérez terá de terminar fora do top 5. Terminando Verstappen em qualquer posição fora do pódio – até ao sexto lugar da classificação, no máximo – Leclerc e Pérez não podem passar na linha de meta pela última vez com o registo da melhor volta. Se for o quarto classificado, Max Verstappen é campeão se Leclerc e Perez ficarem fora dos sete primeiros lugares.

Verstappen também pode revalidar o título se terminar no quinto posto, mas Leclerc tem de ser no máximo 10º ou 9º sem o ponto para a volta mais rápida.

Sendo Verstappen sexto classificado, o piloto da Ferrari não pode pontuar e o seu companheiro de equipa tem de pontuar apenas 1 ponto.

Max Verstappen disse não ter pressa para fechar as contas do campeonato, querendo apenas que isso aconteça, mas depois do frustrante GP de Singapura, quererá recuperar a forma anterior, ou seja, um resultado bem melhor do que o sétimo posto.