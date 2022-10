Fórmula 1: Os 5 momentos mais dramáticos do GP do Japão | AutoSport

O Circuito de Suzuka já foi palco de grandes momentos da história da Fórmula 1, decidindo campeonatos e também alimentando polémicas entre pilotos adversários, verdadeiros monstros da disciplina. Infelizmente, também foi local de momentos tristes.

O Grande Prémio do Japão é sempre um dos momentos altos da temporada e fez falta durante os últimos dois anos à Fórmula 1. Os fãs dão um colorido fantástico à prova e em pista a ação não costuma ser aborrecida. Ainda bem que é assim ou com a diferença horária seria fácil adormecer.

Recorde cinco dos momentos mais dramáticos em Suzuka, aqui ou pode clicar em “Ver no YouTube”.