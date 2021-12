Fórmula 1: Organizadores do GP da Bélgica anunciaram compensações aos espetadores | AutoSport

O GP da Bélgica pode ter sido realizado em agosto, mas só agora os organizadores anunciaram as medidas de compensação aos detentores de bilhete para domingo, depois da controvérsia gerada nessa altura.

Não haverá direito a reembolso do valor pago, já que as corridas de apoio à Fórmula 1 tiveram lugar e ao que à disciplina diz respeito, as poucas voltas ao circuito atrás do Safety Car foram consideradas uma corrida, com pontos entregues.

Os detentores de bilhete de domingo vão poder participar num sorteio de 170 bilhetes para a corrida do próximo ano e a organização ofereceu também um convite para um evento exclusivo na quinta-feira do fim de semana do GP da Bélgica do próximo ano e um passe anual da aplicação F1TV por portador.

É suficiente para quem esteve horas à chuva para ver uma não-corrida? Parece pouco, até porque houve várias alterações ao programa nos dias anteriores a domingo e quem comprou bilhetes apenas para esses dias, ficou de fora destas compensações. E o direito a participar num sorteio, obviamente sem a certeza de ganhar, fica muito aquém ao valor pago por um bilhete para a corrida.