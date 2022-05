Fórmula 1 opta por não substituir GP da Rússia | AutoSport

Afinal não será ainda este ano que se realizarão 23 GP de Fórmula 1. A Fórmula 1 confirmou que não vai substituir o GP da Rússia, que foi cancelado em resultado da invasão militar russa à Ucrânia.

Surgiram rumores da possibilidade do Qatar, Turquia, Hockenheim e até Portimão poderem substituir a pista de Sochi no calendário deste ano, mas afinal serão apenas 22 corridas este ano. Provavelmente uma notícia que será bem recebida pelas equipas, que se esforçam para cumprir o teto orçamental definido no novo regulamento financeiro da competição.