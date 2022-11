Fórmula 1: Olli Caldwell testou com a Alpine | AutoSport

O piloto da academia Alpine Olli Caldwell realizou um teste privado com a equipa no passado fim de semana, completando mais de 100 voltas no Circuito Internacional do Bahrein. Caldwell passou a fazer parte do programa de jovens pilotos da Alpine no início desta temporada, tendo competido no Campeonato FIA de Fórmula 2 com a Campos Racing.

O jovem piloto britânico esteve ao volante do A521, o carro de 2021, tendo sido a segunda vez que Caldwell conduziu o monolugar francês, depois de o ter feito em Silverstone.

“Completamos mais de 520 km, pelo que acumulei bons quilómetros, tendo feito muitas simulações de qualificação e corrida e arranques também. Estando de volta ao carro, estava definitivamente a sentir-me muito mais à vontade, habituando-me à velocidade e à sensação do carro em comparação com Silverstone onde tudo era muito novo”, comentou o piloto depois do teste.

Olli Caldwell ocupa a 21º posição da classificação da Fórmula 2 com 12 pontos somados, tendo sido suspenso por uma ronda, em Spa-Francorchamps, por acumulação de pontos de penalização.