Fórmula 1: obras de requalificação em Albert Park com direito a série no YouTube | AutoSport

A Austrália prepara-se para o regresso da Fórmula 1 a Albert Park, depois de dois anos sem a realização do GP devido à pandemia. Albert Park era um circuito que costumava ‘dar’ corridas de Fórmula 1, aborrecidas, mas isso pode estar prestes a mudar. Depois das obras de melhoramento, a pista já recebeu o carimbo de aprovação da FIA e as mudanças feitas poderão ver a introdução de uma nova zona DRS, a juntar às três já existentes. A Curva 13 foi redesenhada e ligeiramente alargada para criar uma curva apertada (entre as Curvas 13 e 14), bem como ampliada e com um camber revisto, enquanto a Curva 15 será ampliada e com camber ajustado também. Espera-se uma redução do tempo por volta de 5 segundos e a velocidade média aumente 15km/h.

As modificações são tão importantes para os organizadores australianos, que foi decidido produzir uma série no canal de YouTube do GP da Austrália sobre as obras que requalificação do traçado, que pode ser vista a partir de dia 24 de janeiro.

Premiering on @YouTube next Monday 📺



A brand-new series about the #AusGP track modifications project 🏗#F1 pic.twitter.com/NxxaOAtI1A — F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) January 20, 2022