Fórmula 1: Obras avançam a bom ritmo na nova fábrica da Aston Martin (vídeo) | AutoSport

A Aston Martin começou o ano com o anúncio da saída de Otmar Szafnauer. A equipa, em comunicado, explicou que levará o seu tempo a encontrar um substituto e que o mais importante neste momento é desenvolver o melhor carro possível para a nova temporada. Mas a equipa está em plena mudança, tanto organizacional como de espaço físico, com a construção de uma nova fábrica, ou como Lance Stroll prefere chamar, campus. Um projeto “tão avançado que ainda não tem comparação no mundo da Fórmula 1″, disse o empresário canadiano no ano passado.

Nas redes sociais a equipa publicou um curto vídeo onde dá conta dos avanços na construção da fábrica, “a celebração de quem somos”, como explicam.

Our new home is taking shape. A campus dedicated to cutting edge technology. A celebration of who we are.



The journey continues, side-by-side with @Cognizant. pic.twitter.com/KfJbo3BPnM