Fórmula 1, Objetivo: Neutralidade Carbónica

A Fórmula 1 anunciou hoje ter realizado um ‘upgrade’ no seu processo de sustentabilidade. Objetivo: Neutralidade Carbónica.

Neste contexto foi anunciado um plano de sustentabilidade detalhado que aponta a uma pegada de carbono nula até 2030.

O ambicioso plano abrange:

* A redução da pegada de carbono dos monolugares de F1 e as atividades em pista.

* Passar a uma logística e viagens ultra-eficientes.

* Ter escritórios, instalações e fábricas 100% alimentadas a energia renovável.

* Até 2025 assegurar que todos os eventos sejam sustentáveis, utilizando materiais sustentáveis em todos os eventos com plásticos de utilização única a ser eliminados e todos os resíduos reutilizados, reciclados, ou decompostos.

* Fornecer incentivos e ferramentas para oferecer a cada adepto uma forma mais ecológica de chegar às corridas e assegurar que os circuitos e instalações melhoram o bem-estar dos adeptos e a natureza, bem como proporcionar oportunidades para as pessoas, empresas e causas locais se envolverem mais na ação durante um fim-de-semana de corridas de Fórmula 1.

A F1 quer tornar-se rapidamente um desporto mais sustentável e os projetos de redução de carbono já começaram.