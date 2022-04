Fórmula 1: Objetivo da McLaren não é terminar à frente da Mercedes, avisa Andreas Seidl | AutoSport

Lando Norris terminou o GP de Emilia Romagna no terceiro lugar, à frente de George Russell da Mercedes. Foi um pódio inesperado, mas os carros da McLaren estiveram todo o fim de semana na frente do segundo pelotão, melhor ainda que os carros da Mercedes.

Para o responsável pela equipa de Fórmula 1 da McLaren, Andreas Seidl, ficar à frente dos carros da Mercedes não é o seu objetivo.

“Não tenho qualquer prazer em estar, durante um único fim de semana, na frente da Mercedes”, disse Seidl, citado pelo Racefans.net. “O nosso objetivo quando acordamos de manhã é ganhar corridas. Sabemos que não estamos em condições de o fazer neste momento, porque ainda não estamos no momento certo do nosso caminho para conseguirmos tudo o que precisamos para lutar regularmente pela vitória nas corridas, mas é nisto que estamos concentrados”.

O chefe de equipa da McLaren salienta que precisam de encurtar a diferença para as equipas maiores em termos de infraestruturas e em experiência.

“Precisamos de encurtar a diferença, nos próximos anos, em termos de infraestruturas, em comparação com as equipas que estão a correr à nossa frente”, disse Seidl. “Também precisamos de encurtar a diferença em termos de experiência dentro da equipa depois de termos feito todas as mudanças”.