Fórmula 1: O “verdadeiro” Red Bull RB18 | AutoSport

Fez-se à pista do traçado de Barcelona para o primeiro dia de testes de pré-temporada, o Red Bull RB18. O real, não aquele que foi apresentado no evento da equipa e que era pouco mais que um “show car” do protótipo da FOM.

Confirma-se que a Red Bull optou por uma suspensão dianteira “pull rod” ao contrários da AlphaTauri e por um design dos sidepods e das margens do chão, bastante arrojadas. O RB18 apareceu em Barcelona, depois de um shakedown privado em Silverstone à porta fechada, com partes do carro sem patrocinador, como a asa traseira.

Another angle of the #RB18 out on track 💪 #F1 pic.twitter.com/DI2z5SDnep — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2022