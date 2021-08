Fórmula 1: O último título de Michael Schumacher foi há 17 anos | AutoSport

Há 17 anos atrás, Michael Schumacher conquistava o seu quinto título consecutivo, sétimo da carreira. A 29 de agosto de 2004, no circuito de Spa-Francorchamps (que coincidência) o piloto alemão arrumava a questão do campeonato de pilotos, conseguindo uma vantagem segura para o vice líder e seu companheiro de equipa, Rubens Barrichello.

Schumacher terminou a corrida do GP da Bélgica de 2004, que regressou ao calendário depois da ausência em 2003, no segundo posto, com vitória para um piloto que ainda está no ativo na F1: Kimi Raikkonen.

Nesse ano, Michael Schumacher venceu 13 corridas, batendo o seu recorde de 11 vitórias numa temporada de 2002 na altura, chegou ao recorde de mais títulos vencidos consecutivamente (5). A Scuderia Ferrari também bateu o recorde para o maior número de títulos consecutivos no Campeonato de Construtores (6).