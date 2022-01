Fórmula 1: O som do novo Alpine A522 | AutoSport

A motor do A522, o monolugar da Alpine para 2022, já foi ligado e a equipa partilhou com os fãs esse momento. A Alpine terminou a época de 2021 no quinto posto entre os construtores e encontra-se em plena restruturação dos elementos que gerem a estrutura, depois das saídas de Marcin Budkowski e Alain Prost. Espera-se pela confirmação da entrada de Otmar Szafnauer para o papel de chefe de equipa e possivelmente de uma nova parceria com a empresa austríaca BWT, que pode alterar o esquema de cores dos carros franceses.

ATTENTION: This 𝙞𝙨 the sound of our fire-up 💥



Heralding a new era of #Alpine innovation and progress. Pushing the boundaries of #F1 technology. Showcasing the collaborative spirit between Enstone and Viry. This is the birth of the #A522. This is our very first 2022 fire-up. pic.twitter.com/mmemLxhDvB