Fórmula 1: O que precisa de fazer a Red Bull para vencer o título de construtores em Austin? | AutoSport

Depois da revalidação do título mundial de Max Verstappen, a Red Bull pode também encerrar a discussão pelo campeonato de construtores no próximo Grande Prémio dos Estados Unidos da América.

Em termos de cenários para o título mundial de construtores ser entregue à Red Bull em Austin é “simples”: se a Red Bull triunfar no próximo Grande Prémio serão os campeões de 2022.

As equipas têm em discussão 191 pontos nas quatro corridas restantes – corrida dos EUA incluída – e para a corrida de sprint no Brasil. A Red Bull tem atualmente uma vantagem de 165 pontos sobre a Ferrari. Isso significa que a Red Bull só precisa de ultrapassar a Ferrari por 18 pontos para conquistar o título. Se Max Verstappen ou Sergio Pérez triunfarem no próximo domingo, a conquista está assegurada.

Em alternativa, um terceiro e quarto lugares para a Red Bull e uma soma máxima de 44 para a Ferrari também seria suficiente para os austríacos.