Fórmula 1: o que podemos esperar da apresentação do novo carro da Red Bull? | AutoSport

O segredo é uma parte cada vez mais importante dos lançamentos dos monolugares das equipas de Fórmula 1, levantando questões sobre se o que vemos é o monolugar real ou apenas uma versão digital antes dos testes. As equipas estão a esconder o jogo este ano, mais que em anos anteriores e se hoje é apresentado o novo RB18, que será pilotado por Max Verstappen e Sergio Perez na época que se avizinha, temos a certeza que a Red Bull não vai mostrar grandes pormenores, pois o carro só estará pronto muito perto do primeiro dia de testes em Barcelona.

“A apresentação, que é importante para fãs e patrocinadores, não mostra quaisquer detalhes especiais sobre o carro”, tinha admitido Marko na semana passada. “O novo carro só estará pronto pouco antes do início dos testes em Barcelona, a 23 de Fevereiro. A partir daí será mais desenvolvido e receberá outra atualização para a primeira corrida da época, a 20 de março no Bahrein”.

Devemos manter as expectativas baixas com a apresentação oficial do RB18, já que nos dará poucas luzes sobre o trabalho desenvolvido e esperar pelo Bahrein, para vermos se Adrian Newey e a sua equipa conseguiram encontrar alguma solução diferenciadora e que possa trazer alguma vantagem competitiva. Em janeiro, a publicação espanhola Marca adiantou que o trabalho da Red Bull estava a correr bem e o novo carro da equipa austríaca já será mais rápido que o monolugar de 2021, o que não deixa de ser surpreendente pois inicialmente esperava-se um aumento dos tempos por volta a rondar os três segundos.

Mesmo ao nível da pintura prevê-se que não existam grandes alterações no esquema de cores do carro da Red Bull, aliás como aconteceu com a Haas, a primeira equipa a revelar o monolugar para 2022.