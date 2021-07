Fórmula 1: O que já mudou no calendário… e o que ainda aí vem | AutoSport

Basta olhar para a foto que temos em baixo que mostra o que era o primeiro calendário da Fórmula 1 de 2021 e o que existe neste momento, para perceber que já muito mudo, e ainda podíamos acrescentar o que foi mudando pelo meio. A China foi incluída no primeiro calendário provisório de 2021, o Vietname nunca fez sequer parte dele devido a questões de política interna, foi apenas um

‘TBC’. Depois, soube-se, no início deste ano, que Imola iria ocupar a data do ‘TBC’ tailandês, mas ao mesmo tempo, a Austrália foi adiada de março para novembro, e a China caía para fora do calendário.

Entretanto, como se sabe, a Austrália também “já foi”…

O Canadá foi o seguinte a ser cancelado, foi substituído pela Turquia, que foi então cancelada. Com a Turquia incapaz de substituir a corrida de junho do Canadá, a Fórmula 1 fez avançar a corrida de França uma semana, e acrescentou uma segunda corrida no Red Bull Ring, criando a ‘tripla’ que se acabou de completar. A Turquia foi novamente acrescentada ao calendário, desta vez como substituta do GP de Singapura, que cancelado.

Agora, para a vaga deixada livre pelo GP da Austrália, as opções da Fórmula 1 incluem acrescentar uma segunda ronda de corridas no Circuito das Américas, uma opção já há muito referida, e possivelmente o regresso ao Bahrein para correr na versão exterior que foi usada no ano passado e que deu um bom espetáculo. Japão, México e Brasil, continuam a ser grandes pontos de interrogação nesta fase e é lógico pensar que as rondas da Ásia poderão dar mais dores de cabeça se a situação não for estabilizada.