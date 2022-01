Fórmula 1: O que aprenderam os pilotos no karting? | AutoSport

A Fórmula 1 publicou um vídeo no canal de Youtube onde muitos dos pilotos lembraram o que aprenderam no karting e que lhes foi útil na classe rainha do desporto automóvel. Vários explicaram que as lições ficaram gravadas na memória, numa espécie de memória mecânica, servindo de base da sua carreira no desporto.

Sobressaem duas opiniões, logo dos dois primeiros pilotos, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo. O espanhol diz que aprendeu a não ser tão permissivo depois de ser várias atirado para fora de pista. Mudou isso no karting e aprendeu que tinha de ser mais agressivo. Daniel Ricciardo disse apenas que aprendeu a não se deixar intimidar.

Para ver o vídeo, podem clicar aqui, ou em “ver no YouTube”.