Fórmula 1: O peso dos pontos de penalização na luta pelo título em 2022 | AutoSport

Raras vezes se nota quantos pontos de penalização acumula um piloto de Fórmula 1 quando recebe uma penalização ou repressão da FIA. No entanto, estes pontos podem ser castradores da luta em pista na próxima época que tem início em março. Não que algum piloto esteja perto dos 12 pontos de penalização em 12 meses, o máximo permitido levando a uma corrida de suspensão ao piloto. O que acontece em 2022 é que Max Verstappen e Sergio Perez são dois dos pilotos com mais pontos acumulados com sete pontos de penalização – pior só Yuki Tsunoda com 8 pontos acumulados – e pior que isso, os primeiros dois pontos do campeão em título expiram apenas em setembro, ou seja, na segunda parte da época. Até essa altura da época, já Tsunoda “limpou” metade dos pontos que tem neste momento e Perez fica a zero na mesma altura em que o seu companheiro se livra dos dois primeiros pontos.

Os grande rivais de 2021 pelo título, Lewis Hamilton e Max Verstappen, estão em lado opostos: o piloto britânico da Mercedes tem apenas dois pontos de penalização (devido ao acidente entre ambos em Silverstone) e o neerlandês sete pontos. Quer isto dizer, que Lewis Hamilton está mais confortável nesta matéria. Veremos um Verstappen mais comedido em pista?

Também naqueles que lutaram pelo chamado segundo pelotão, a luta entre Ferrari e McLaren, os pontos de penalização podem ser limitadores da ação de Lando Norris, quando comparado com os dois pilotos da equipa italiana e o seu companheiro de equipa. Norris tem 5 pontos de penalização – 3 pontos expiram em junho – enquanto os restantes, têm zero pontos.

No caso da Aston Martin – Sebastian Vettel tem 6 pontos – terão de contar com este pormenor, mas logo em março o piloto alemão “limpa” 3 dos seus pontos. Lance Stroll terá de se conter mais, já que apenas 1 dos seus 5 pontos expira em abril.

Como já referimos, Tsunoda é o piloto com mais pontos de penalização – curioso que tem mais pontos quando comparado com o segundo rookie de 2021, Nikita Mazepin, e da fama que o russo tem – e tem mesmo que se conter, porque em abril expira um dos pontos e apenas em junho é que volta a perder pontos de penalização.

Piloto Pontos Yuki Tsunoda 8 Max Verstappen 7 Sergio Perez 7 Sebastien Vettel 6 Nicholas Latifi 6 Nikita Mazepin 6 Lando Norris 5 Lance Stroll 5 Valtteri Bottas 5 Pierre Gasly 3 Lewis Hamilton 2 Fernando Alonso 2 George Russell 1 Esteban Ocon 1 Charles Leclerc 0 Carlos Sainz 0 Daniel Ricciardo 0 Mick Schumacher 0 Alexander Albon – Guanyu Zhou –