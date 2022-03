Fórmula 1: O novo “super” contrato de Max Verstappen | AutoSport

Ainda não há uma confirmação oficial nem da Red Bull nem de Max Verstappen, mas as partes devem já ter chegado a acordo sobre o novo contrato do campeão do mundo de Fórmula 1, que deverá receber cerca de 50 milhões de euros por ano, com a duração de 4 ou cinco anos.

Erik Van Haren, jornalista neerlandês do De Telegraaf, muito próximo de Max Verstappen, foi quem avançou com os detalhes do contrato que deverá ser assinado nos próximos dias depois de ter ficado fechado durante o teste de pré-temporada em Barcelona.

O novo contrato entre as duas partes coloca Max Verstappen acima do que Lewis Hamilton aufere e muito acima do que a Red Bull normalmente paga aos seus pilotos.

Após conquistar o seu primeiro título mundial de Fórmula 1 em Abu Dhabi, Max Verstappen expressou o seu desejo de permanecer na Red Bull “para o resto da minha vida”.