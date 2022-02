Fórmula 1: o novo capacete de George Russell | AutoSport

George Russell apresentou a nova pintura do seu capacete para a primeira época na Mercedes. O jovem piloto britânico explicou no vídeo da equipa no YouTube, que decidiu não pintar o capacete de vermelho por respeito a Michael Schumacher, que utilizou um capacete dessa cor na sua passagem pela equipa.

“Um capacete vermelho num Mercedes pensei que seria muito Michael Schumacher e queria realmente respeitar isso e ir numa direção diferente”, disse Russell. “Trouxe o preto, tenho o vermelho de lado com o Crowdstrike e trouxe este detalhe azul, que realmente adoro e que é provavelmente algo que verão um pouco mais neste ano”.