Fórmula 1: O mercado de pilotos para 2022 | AutoSport

Com a confirmação dos destinos de Valtteri Bottas e George Russell, o xadrez da F1 começa a ficar mais definido mas ainda há posições que terão de ser preenchidas até ao fim do ano e que podem trazer surpresas.

Temos agora apenas duas equipas com lugares por definir mas que podem ainda trazer novidades. Alfa Romeo e Williams ainda têm de escolher pilotos para o futuro e se em teoria há três lugares para preencher, na prática deverão ser apenas dois. A Williams tem de definir a sua dupla para 2022, mas é pouco provável que Nicholas Latifi seja afastado. O piloto canadiano tem mostrado alguma evolução e apesar de não ser do calibre de Russell pode trazer bons resultados à equipa e o dinheiro que traz também não pode ser menosprezado, apesar de Jost Capito ter dito publicamente que não precisa de pilotos pagantes. Assim deveremos ver uma cara nova na Williams e os rumores apontam para Alex Albon. O piloto tailandês, apesar de ter sido afastado da Red Bull após uma época 2020 abaixo do desejado, mostrou potencial e o seu talento não passou despercebido, pelo que é ainda uma opção muito válida. Christian Horner levantou o véu e afirmou que a Mercedes poderá estar a bloquear um possível negócio, sendo que assim a hipótese de Albon ir para a Williams ganha força. Outros rumores dão conta da assinatura de um contrato entre Nyck de Vries e a Alfa Romeo o que a confirmar-se pode ser um sinal forte para o futuro, com Antonio Giovinazzi a sair e, por conseguinte, a influência da Ferrari a diminuir, dando lugar à Mercedes que, com esta movimentação poderá fechar aqui um acordo de fornecimento e motores para a Sauber, o que poderá significar o fim do nome Alfa Romeo na F1. Mas hoje surgiram rumores que Guanyu Zhou pode ser o piloto escolhido. O piloto da academia Renault tem uma carteira de patrocinadores interessante, o que poderá jogar a seu favor. Assim a Alfa Romeo parece estar no centro das atenções com Mercedes e Ferrari em “luta” com um piloto da Renault também à espreita. A Silly Season ainda promete muitos desenvolvimentos.