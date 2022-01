Fórmula 1: o MCL36 ganhou vida | AutoSport

Sob os olhares atentos de Andreas Seidl e Zak Brown, os mecânicos da McLaren já ligaram pela primeira vez o motor do novo monolugar da equipa para 2022, o MCL36. A equipa agendou um evento com quatro lançamentos para o dia 11 de fevereiro. A estrutura de Woking anunciou que nesse dia revela o carro o MCL36, assim como apresenta os restantes programas competitivos: a IndyCar, Extreme E e a equipa de eSports.

Turn up the volume. 🔈 The #MCL36 is fired up and ready to roar. 🔥😤 pic.twitter.com/jEBn6FZIsK