Fórmula 1: O Haas VF-22 foi oficialmente revelado | AutoSport

A Haas foi a primeira equipa a apresentar o novo carro para 2022, o VF-22, através de algumas imagens digitais lançadas nas redes sociais da equipa e escondendo muito do design do monolugar. Segunda-feira passada, foi o dia escolhido para o shakedown, mas hoje, antes do inicio dos trabalhos do primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, a equipa oficializou o novo carro.

Quanto ao primeiro dia de testes, a Haas anunciou que será Nikita Mazepin ao volante no período da manhã.